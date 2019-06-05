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Зеленский назвал Украину в ЕС "смертью имперского проекта РФ"

Комментариев: 12
Кроме того, вступление Украины в ЕС может даже привести к демократическим изменениями в России и на всем постсоветском пространстве.
Зеленский встретился с Туском в Брюсселе
Зеленский встретился с Туском в Брюсселе
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский назвал вступление Украины в ЕС “смертью российского имперского проекта“. Об этом пресс-служба АП сообщила в Twitter. “Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта“, - подчеркивает президент.

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“Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве“, - заявил Зеленский.

Такое мнение президент высказал сегодня в Брюсселе на встрече с президентом Евросовета Дональдом Туском.

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Напомним, ранее в Кремле заявили, что ждут решения по Донбассу не от Леонида Кучмы, а от президента Владимира Зеленского.

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Теги: ЕС, Зеленский, Украина, членство, АП, Туск, РФ
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Комментариев (12)
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Брюква_и_Клюква    05.06.2019, 18:56
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А мне нравится такой образ президента Владимира! После подобных заявлений он даже выглядит выше ростом ростом!
WTF2wtf    05.06.2019, 18:42
Оценка:  +4
WTF2wtf
Судя по бреду ниже путинских троллей новый президент Украины не устраивает.
Да и пох на это - президент Украины и должен защищать интересы нашей страны, а не иностранных оккупантов.
Миротворение    05.06.2019, 18:35
Оценка:  -4
Миротворение
Вот и стало известно-в Украине 73% наивных людей.Порох намбе два.
farfalle    05.06.2019, 18:41
Оценка:  -4
farfalle
там вся страна наивная
WTF2wtf    05.06.2019, 18:43
Оценка:  +2
WTF2wtf
НАци-украинофоб снова недоволен Украиной?
Так нах пшел
farfalle    05.06.2019, 18:35
Оценка:  -4
farfalle
Ну что ж, поздравляю селюков. Один клоун действительно сменил другого. Бегите из страны, пока еще есть время.
VSHIVANKA    05.06.2019, 18:17
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ОСТАЛОСЬ ХРЮКНУТЬ " ОСТАТОЧНОЕ ПРОЩЕВАЙ " РОССИИ .....)))))
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ ОТ ХРЯКА ?!
ВОЗРАСТОМ И РАЗМЕРОМ КОШЕЛЬКА ?
ТАК ЭТО ПОПРАВИМО ! ))))
СУГС !!!
tulchanin    05.06.2019, 17:46
Оценка:  -10
tulchanin
Ну как бы да. Вопрос лишь сможет ли ЕС "переварить" Украину в своем составе и хочет ли она этого ?
farfalle    05.06.2019, 18:35
Оценка:  -6
farfalle
А кому нужен конкурент? НИКОМУ
WTF2wtf    05.06.2019, 18:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
Зачем ты сейчас о раздавленном Путиным Донбассе, нацик???
Миротворение    05.06.2019, 18:37
Оценка:  -5
Миротворение
Не сможет и не хочет.Турция уже лет 50 вступить мечтает.Украине вроде 25 обещают.А Зе потеряет рейтинг))
Kostos    05.06.2019, 18:47
Оценка:  0
Kostos
Ну если пару працентав абидяцца и прагаласуют за рыгоаналов, то это не бяда
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