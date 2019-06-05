Зеленский назвал Украину в ЕС "смертью имперского проекта РФ"

Кроме того, вступление Украины в ЕС может даже привести к демократическим изменениями в России и на всем постсоветском пространстве.

Зеленский встретился с Туском в Брюсселе EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский назвал вступление Украины в ЕС “смертью российского имперского проекта“. Об этом пресс-служба АП сообщила в Twitter. “Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта“, - подчеркивает президент.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 червня 2019 р.

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“Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве“, - заявил Зеленский.

Такое мнение президент высказал сегодня в Брюсселе на встрече с президентом Евросовета Дональдом Туском.

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Напомним, ранее в Кремле заявили, что ждут решения по Донбассу не от Леонида Кучмы, а от президента Владимира Зеленского.