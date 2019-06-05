Первая леди встретилась с ранеными военными в Брюсселе

Елена Зеленская присоединилась к мужу в Брюсселе.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела первую встречу в новом статусе. Она присоединилась к мужу в Брюсселе и посетила там раненых украинских военных, которые проходят лечение в этой стране. Об этом сообщает Администрация президента Украины.

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Елена Зеленская отправилась в Военный госпиталь имени королевы Астрид, где лечатся несколько украинских бойцов после огнестрельных ранений на Донбассе.

Первая леди передала военным приветствие от президента и пожелания скорейшего выздоровления. Жена президента подарила каждому открытки, которые подписывали они с мужем.

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Кроме того, первая леди поблагодарила бельгийских врачей, которые приняли на лечение украинских военных и делают это абсолютно бесплатно.

Напомним, Зеленский переговорил с зятем Трампа за ужином. Президент Украины и старший советник президента США обсудили вопросы безопасности и энергетики.