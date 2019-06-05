В Полтавской области "воскресла" 83-летняя пенсионерка

Женщина, которую медики признали мертвой, чихнула на глазах у работников ритуальных услуг.

В Кременчуге Полтавской области 83-летняя женщина ожила после того, как медики констатировали ее смерть. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на местную жительницу Светлану Карась.

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Светлана рассказала, что ее соседка привезла к себе из села 83-летнюю мать, которой стало плохо. Медики, которые приехали по вызову, констатировали смерть пенсионерки.

После этого приехали правоохранители, оформили все нужные документы.

Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников… И тут бабушка чихнула… Не знаю, как себя вели полиция и “скорая“, но посмотреть на их лица хотел весь дом, - говорит местная жительница.

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Данную информацию подтвердили в пресс-службе полиции Кременчуга. Они указали, что полицейские приехали по вызову медработников, которые и констатировали смерть женщины.

Пресс-офицер полиции Анна Васенко говорит, что полиция приехала и встретилась с родственниками и социальным работником, после этого оформила документы.

То, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг. Женщину увезли в больницу. Ее состояние тяжелое, - рассказали в полиции.

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