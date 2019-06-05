В Полтавской области "воскресла" 83-летняя пенсионерка
В Кременчуге Полтавской области 83-летняя женщина ожила после того, как медики констатировали ее смерть. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на местную жительницу Светлану Карась.
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Светлана рассказала, что ее соседка привезла к себе из села 83-летнюю мать, которой стало плохо. Медики, которые приехали по вызову, констатировали смерть пенсионерки.
После этого приехали правоохранители, оформили все нужные документы.
Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников… И тут бабушка чихнула… Не знаю, как себя вели полиция и “скорая“, но посмотреть на их лица хотел весь дом, - говорит местная жительница.
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Данную информацию подтвердили в пресс-службе полиции Кременчуга. Они указали, что полицейские приехали по вызову медработников, которые и констатировали смерть женщины.
Пресс-офицер полиции Анна Васенко говорит, что полиция приехала и встретилась с родственниками и социальным работником, после этого оформила документы.
То, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг. Женщину увезли в больницу. Ее состояние тяжелое, - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что 2 июня, на холмах урочища Княжеские Байраки район села Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest из-за непогоды обрушилась крыша сцены. По последним данным на этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST при обрушении крыши сцены - погиб один человек, еще двое пострадали.
Как в том анекдоте: "доктор сказал в морг - значит в морг!"