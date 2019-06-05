Зеленский в Брюсселе объяснил решение распустить Раду

По словам президента, это была вынужденная мера для перезагрузки политической системы в Украине.

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Глава государства в Брюсселе рассказал о своих планах на Украину. Роспуск Верховной Рады Зеленский считает вынужденной мерой для перезагрузки политической системы в Украине, которая насквозь пропитана коррупцией, передает Сегодня.

Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мной досрочные выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, системы, которая пропитана коррупцией, - заявил президент.

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Кроме того, Зеленский рассказал, что одним из главных приоритетов на посту президента для него является активизация борьбы с коррупцией. Гарант анонсировал перезапуск антикоррупционных органов и реформу судебной системы. Отдельным приоритетом Зеленский назвал войну на Донбассе.

Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки за независимость и территориальную целостность Украины, - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал Украину в ЕС "смертью имперского проекта РФ". Кроме того, вступление Украины в ЕС может даже привести к демократическим изменениями в России и на всем постсоветском пространстве.