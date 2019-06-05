Зеленский обсудил с Могерини Донбасс и реформы

Президент договорился с вице-президентом Еврокомиссии об усилении давления на Россию.

Зеленский переговорил в Брюсселе и с Могерини president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на Донбассе.

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Также он выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

“Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных“, - говорится в сообщении.

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Также стороны обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированных РФ территориях.

Зеленский сообщил и о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС станет окончанием имперского режима в России.