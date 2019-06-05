Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский обсудил с Могерини Донбасс и реформы

Комментариев: 1
Президент договорился с вице-президентом Еврокомиссии об усилении давления на Россию.
Зеленский переговорил в Брюсселе и с Могерини
Зеленский переговорил в Брюсселе и с Могерини
president.gov.ua

Читай также: Первая леди встретилась с ранеными военными в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Зеленский поблагодарил Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на Донбассе.

Читай также: Зеленский в Брюсселе объяснил решение распустить Раду

Также он выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

“Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных“, - говорится в сообщении.

Читай также: остюм за 1000 евро и белые кеды: В чем первая леди летала в Брюссель

Также стороны обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированных РФ территориях.

Зеленский сообщил и о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Читай также: Кабмин просит Зеленского быстрее заняться поиском 13 губернаторов

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС станет окончанием имперского режима в России.

Поделись:
Теги: Зеленский, Могерини, Брюссель, визит, встреча, Донбасс, реформы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    05.06.2019, 18:51
Оценка:  0
Letohradek
Как этот квартальный тупак может что либо обсуждать с вице-президентом Еврокомиссии? Он же полный ноль во всех сферах, кроме клоунской деятельности.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь