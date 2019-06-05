С начала года зафиксировано 30 случаев насилия над журналистами

Только в течение мая в Украине по отношению к журналистам семь раз применяли силу.

За пять месяцев на журналистов нападали 30 раз Getty Images

С начала 2019 года в Украине было зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Индекс физической безопасности журналистов Украины, который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

"С начала года зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. В мае сразу два нападения на сотрудников медиа произошли в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и Волыни", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве сожгли авто главреда одного из телеканалов.

Как сообщалось, в течение 2018 года в Украине зафиксировали 86 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

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