“Это унизительно”: Геращенко раскритиковала СМИ за сексизм и гендерные стереотипы

Вице-спикер уверена, что журналистов интересует только внешность депутатов-женщин, а не их профессионализм.

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Вице-спикер Ирина Геращенко раскритиковала украинские СМИ, которые с удовольствием освещают наряды депутатов-женщин, но не обращают внимание на их профессиональные успехи. Об этом политик рассказала в интервью ТаблоID.

Сексизм и гендерные стереотипы сегодня навязывают обществу, в частности, и украинские медиа. Женщины - народные депутаты и министры, которых в ВР и правительстве только 12% с этим пытаются бороться. Это непросто, СМИ намного снисходительнее к мужчинам во власти, никто не посвящает газетные полосы их галстукам, запонкам или шарфам. Почти никогда и нигде не прочитаешь, что сделала женщина-депутат, какие у нее политические достижения, как она работала, какие есть законы ее авторства. Только какая у нее сумка, украшение и все прочее. Это унизительно. Это унижает женщин, - заявила Геращенко.

Геращенко заметила, что среди ее европейских коллег нет такой проблемы. Западные СМИ привыкли видеть в женщине-политике ее профессиональные достижения, а не ее украшения и наряды.

Мы много общаемся с нашими европейскими коллегами. Они тоже носят какое-нибудь кольцо, украшения, платочек. И часто шокированы тем, что пишут об украинских женщинах-политиков. Никогда ничего о работе. Только внешность – внешность – внешность… Это неправильно, что сегодня, когда женщины составляют более 52% украинского общества, только 12% женщин представлено в парламенте. А все думают, что их больше, потому что наши женщины действительно много работают, - добавила вице-спикер.

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Напомним, Геращенко пристыдила Тимошенко за предложение “начать с чистого листа” отношения с РФ. Перепалка между политиками произошла на заседании согласительного совета ВР.