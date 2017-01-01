Расстрел Майдана: суд отпустил снайпера

Суд отпустил под домашний арест снайпера Дмитрия Хмеля, обязав его носить электронный браслет.

Снайперу Дмитрию Хмелю, которого подозревают в расстреле Майдана, смягчили меру пресечения, изменив ее на домашний арест. Об этом в среду, 5 июня, сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

Так, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа Омега, которого подозревают в убийстве евромайдановца, театрального режиссера Александра Храпаченко 20 февраля 2014 на ул. Институтской в Киеве.

"Сегодня в Апелляционном суде Киева судья Денис Масенко принял решение изменить меру пресечения Дмитрию Хмелю, снайперу спецподразделения Омега, обвиняемому в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченка, на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Апелляционную жалобу подали адвокаты защиты.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. В конце прошлого года суд продлил ему арест.

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