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Зеленский назвал главные приоритеты своей работы

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Зеленский отметил, что он планирует внедрять реформы в Украине и менять жизнь к лучшему.
Зеленский назвал главные приоритеты своей работы
Зеленский назвал главные приоритеты своей работы
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты своей работы во время встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Брюсселе, передает УНН.

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Зеленский отметил, что он планирует внедрять реформы в Украине и менять жизнь к лучшему. А досрочные парламентские выборы, по словам гаранта, “призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины“.

Зеленский подчеркнул, что политическая система нашей страны “пропитана коррупцией“ и именно борьба с коррупцией и является одним из важных направлений работы.

Также украинский президент указал, что другими приоритетами его работы есть эффективное обеспечение антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления. 

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Зеленский добавил, что также намерен противодействовать российской агрессии и способствовать  “консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины“.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский украл часть речи экс-главы государства.

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Теги: Зеленский, президент, работа, приоритеты, Брюссель, коррупция
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 18:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бла-бла-бла. Ни о чем.
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