Зеленский назвал главные приоритеты своей работы

Зеленский отметил, что он планирует внедрять реформы в Украине и менять жизнь к лучшему.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты своей работы во время встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Брюсселе, передает УНН.

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Зеленский отметил, что он планирует внедрять реформы в Украине и менять жизнь к лучшему. А досрочные парламентские выборы, по словам гаранта, “призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины“.

Зеленский подчеркнул, что политическая система нашей страны “пропитана коррупцией“ и именно борьба с коррупцией и является одним из важных направлений работы.

Также украинский президент указал, что другими приоритетами его работы есть эффективное обеспечение антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления.

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Зеленский добавил, что также намерен противодействовать российской агрессии и способствовать “консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины“.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский украл часть речи экс-главы государства.