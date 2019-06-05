Зеленского обвинили в плагиате речи Порошенко

Нынешний президент использовал целый абзац речи своего предшественника, выдав его за свои мысли.

Пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский украл часть речи экс-главы государства. Об этом Цеголко написал на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

Для доказательства плагиата Цеголко опубликовал скриншот сегодняшнего сообщения Администрации президента в Twitter, где приводится цитата Зеленского, а также видео более давнего выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, где он слово в слово говорит то, что сегодня подали, как мысль Зеленского.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность", - заявил Цеголко.

Он также посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.

"Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - посоветовал спикер Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский в указе неправильно написал свою фамилию.

Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

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