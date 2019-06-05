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Зеленского обвинили в плагиате речи Порошенко

Комментариев: 4
Нынешний президент использовал целый абзац речи своего предшественника, выдав его за свои мысли.
Владимира Зеленского обвинили в плагиате
Владимира Зеленского обвинили в плагиате

Пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский украл часть речи экс-главы государства. Об этом Цеголко написал на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

Для доказательства плагиата Цеголко опубликовал скриншот сегодняшнего сообщения Администрации президента в Twitter, где приводится цитата Зеленского, а также видео более давнего выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, где он слово в слово говорит то, что сегодня подали, как мысль Зеленского.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность", - заявил Цеголко.

Он также посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.

"Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - посоветовал спикер Порошенко.

 

Ранее сообщалось, что Зеленский в указе неправильно написал свою фамилию

Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 

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Теги: Порошенко, плагиат, Владимир Зеленский, Цеголко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Ruspidor    05.06.2019, 18:54
Оценка:  -1
Ruspidor
Боже, как же так, только потрох может обещать все хорошее, плагиат!!!!
Брюква_и_Клюква    05.06.2019, 18:53
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ну и что? Бывает! Великий Попугай Кеша тоже грешил плагиатом, но кто про это нынче вспомнит?
Letohradek    05.06.2019, 18:48
Оценка:  0
Letohradek
Кто же такого тупаря голосовал на президентских выборах?
Ruspidor    05.06.2019, 18:55
Оценка:  -1
Ruspidor
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