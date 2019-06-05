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Туск и Зеленский подтведили саммит Украина-ЕС в Киеве

Комментариев: 2
Саммит пройдет уже 8 июля, на встрече президент Евросовета и президент Украины подтвердили, что он состоится в Украине.
Зеленский и Туск обсудили саммит Украина-ЕС
Зеленский и Туск обсудили саммит Украина-ЕС
EPA/UPG

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Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердили, что в Киеве 8 июля состоится саммит Украина - ЕС. Об этом сообщает 24 канал.

“Это будет важная возможность придать новый мощный импульс развитию наших взаимоотношений. По результатам встречи мы пришли к выводу, что не только Украине нужен Европейский Союз как гарант ее успеха как независимого и богатого государства“, - подчеркнул Зеленский.

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“И Европейскому Союзу нужна Украина - демократическая, дружелюбная, стабильная, сильная. Убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и работать над их достижением“, - добавил он.

“Этот саммит выложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось. Также мы договорились сохранять тесные контакты“, - отметил Туск.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

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Теги: Зеленский, ЕС, Брюссель, Туск, саммит, Украина, Киев
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Комментариев (2)
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Michael2811    05.06.2019, 19:29
Оценка:  0
Michael2811
Туск так и сказал....,,ЕС будет иметь Украину своим членом!,,
Michael2811    05.06.2019, 19:58
Оценка:  +1
Michael2811
И НАТО Так же!!!!!
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