Зеленский рассматривает нескольких человек на должность министра обороны

Точного решения еще не принято, ведь все зависит от того, как скоро Рада поддержит увольнение Полторака.

На должность министра обороны президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур.

Об этом сообщает Укринформ.

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Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук говорит, что у Зеленского есть несколько претендентов на пост министра обороны, однако точного решения еще не принято.

Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право Президента... Это будет реализовано немедленно, - отметил Стефанчук.

Представитель Зеленского в ВР добавил, что в случае, если бы Рада поддержала увольнение Степана Полторака, то нового человека на пост министра обороны назначили бы сразу.

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Ранее сообщалось, что Зеленский в Брюсселе объяснил решение распустить Раду. Роспуск Верховной Рады Зеленский считает вынужденной мерой для перезагрузки политической системы в Украине, которая насквозь пропитана коррупцией.

Кроме того, Зеленский рассказал, что одним из главных приоритетов на посту президента для него является активизация борьбы с коррупцией. Гарант анонсировал перезапуск антикоррупционных органов и реформу судебной системы.