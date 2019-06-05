Зеленский рассматривает нескольких человек на должность министра обороны
На должность министра обороны президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур.
Об этом сообщает Укринформ.
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Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук говорит, что у Зеленского есть несколько претендентов на пост министра обороны, однако точного решения еще не принято.
Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право Президента... Это будет реализовано немедленно, - отметил Стефанчук.
Представитель Зеленского в ВР добавил, что в случае, если бы Рада поддержала увольнение Степана Полторака, то нового человека на пост министра обороны назначили бы сразу.
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Ранее сообщалось, что Зеленский в Брюсселе объяснил решение распустить Раду. Роспуск Верховной Рады Зеленский считает вынужденной мерой для перезагрузки политической системы в Украине, которая насквозь пропитана коррупцией.
Кроме того, Зеленский рассказал, что одним из главных приоритетов на посту президента для него является активизация борьбы с коррупцией. Гарант анонсировал перезапуск антикоррупционных органов и реформу судебной системы.