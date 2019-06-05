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В Украине создают новую базу ВМС - СМИ

Комментариев: 3
Правительство решило передислоцировать четыре единици ВМС Украины из Одессы в Очаково.
В Украине появится четвертая база ВМС, пишут СМИ
В Украине появится четвертая база ВМС, пишут СМИ
dumskaya.net

В Очакове Николаевской области создается четвертая (после Одессы, Николаева и Бердянска) база Военно-морских сил Украины. Об этом пишет Думская в среду, 5 июня.

Именно туда правительство решило передислоцировать четыре единици ВМС Украины из Одессы.

В частности, в Очаков перебазируют средний десантный корабль Юрий Олефиренко, буксир Корец, артиллерийские катера АКА-02 и Ровно.

Издание напоминает, что Олефиренко ранее входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался в Николаеве.

Напомним, ВМС США сообщали еще летом 2017 года о том, что в Очакове строительные части Военно-морских сил США начали строительство Центра оперативного управления флотом для ВМС Украины. 

Также сообщалось, что посстроят морскую военную базу на Азовском море.

 

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Теги: Черное море, корабли, Кабмин Украины, ВМС Украины, флот, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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PINKIPAU    05.06.2019, 19:40
Оценка:  -2
PINKIPAU
Готовимся принимать фрегаты Оливнр Перри по всей вероятности, это к ним в довесок идут гарпуны.
Л_о_л_а    05.06.2019, 19:48
Оценка:  +1
Л_о_л_а
серуны к ним идут в довесок
PINKIPAU    05.06.2019, 19:52
Оценка:  -1
PINKIPAU
Если тебе так ненавистна Украина, язык, культура, обычаи, какого хрена ты сидишь в Украине. Езжай в Россиюшку, там все твое родное, русское. Но правда жизни такова, что ты нахрен не нужна, ни тут, ни там. Грубо, но доходчиво.
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