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Предвыборный скандал: одесские "оппозиционеры" обвиняют столичное руководство в попытках фальсификации партийного съезда

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Речь идёт о съезде, который, среди прочего, должен выдвинуть кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
facebook.com/oppositionbloc

В “Оппозиционной платформе - за жизнь“ зреет скандал: ряд региональных партийных организаций утверждают, что в предстоящем партийном съезде политсилы будут принимать участие фейковые делегаты.

Об этом пишет издание “Таймер“.

Речь идёт о съезде, который, среди прочего, должен выдвинуть кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах. Участников съезда должны делегировать все региональные партийные организации на местных съездах, однако по крайней мере в нескольких регионах этот процесс, похоже, происходит не вполне гладко.

По информации “Таймера“, в партийных организациях “Оппозиционной платформы - за жизнь“ в Одесской, Николаевской и Херсонской областей на днях с некоторым удивлением узнали, что, оказывается, уже провели такие съезды и делегировали кандидатов. Однако в самих организациях уверяют, что на самом деле ничего подобного не происходило, и речь идёт о попытке сформировать список делегатов съезда в обход региональных партийных структур. 

Источники сообщают, что руководители данных партийных организаций уже готовят обращения по факту случившегося в правоохранительные органы, что впоследствии может быть использовано для того, чтобы признать будущий съезд и его решения незаконными в принципе.

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Теги: Оппозиционный блок, скандал, фейк, выборы
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