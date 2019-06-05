ВР проигнорировала очередной законопроект Зеленского

Сегодня не стали рассматривать документ о незаконном обогащении.

Комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады не включил в повестку дня законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает возвращение ответственности за незаконное обогащение.

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Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, 5 июня, сообщает Укринформ.

Комитет постановил не включать в повестку дня 10 сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва проект закона (относительно ответственности за незаконное обогащение - ред.), - сказал председатель комитета Андрей Кожемякин.

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Напомним, Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект об импичменте президента, который внес президент Владимир Зеленский. За включение в повестку дня законопроекта № 10340 об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент), поданного Президентом Украины Владимиром Зеленским, и проекта закона № 10340-1 об импичменте Президента Украины, автор которого нардеп Артюшенко, проголосовали 110 парламентариев.

Более того, народные избранники не включили в повестку дня еще один законопроект, который подал президент Владимир Зеленский. Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих № 10356. “За” в зале нашлось лишь 109 голосов.