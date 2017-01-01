На Донбассе за день пять обстрелов, погиб боец

Враг применял ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз обстрелляи позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 5 июня.

Так, три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки Восток в Донецкой области. Вблизи пгт Талаковка со стороны неподконтрольного правительству села Пикузы велся огонь из ручных противотанковых гранатометов. В районе села Водяное противник совершил лбстрел со стороны села Азов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле села Новогригорьевка применялись крупнокалиберные пулеметы со стороны села Староласпа.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север на Луганщине противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия со стороны поселка Золотое-5 дважды обстреляли позиции вблизи поселка Золотое-1 (оба поселка – часть города Золотое Попаснянского района).

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 4 июня на Донбассе зафиксировали 20 обстрелов со стороны сепаратистов. Три бойца ВСУ погибли и еще три были ранены.

Утром в среду президент Украины Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.

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