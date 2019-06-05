Убийство 5-летнего Кирилла: появилась хронология трагических событий

Ребенка доставили в больницу в 16:55 и только в 22:30 обнаружили пулю в голове.

Стала известна хронология трагических событий, которые привели к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, 31 мая в 16:55 медики больницы Переяслав-Хмельницкого рассказали, что к ним привезли ребенка с травмой головы. В больницу сразу выехала следственно-оперативная группа, которая позже осматривала место происшествия и изъяла почву с места, где ранили Кирилла.

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В 22:30 в голове мальчика нашли пулю. По сигналу тревоги подняли полицию Переяслав-Хмельницкого. Правоохранители опросили свидетелей трагедии и провели повторный осмотр места инцидента.

В 40 метрах от места происшествия нашли стеклянные бутылки. У одной из бутылок был отбил верх. Полицейские нашли одного из подозреваемых и провели обыск жилья, где нашли две гильзы от мелкокалиберных патронов.

1 июня в 4:00 полиция открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений. После этого снова провели обыски и установили, что к совершению преступления могут быть причастны два охранника. В последствии охранников задержали и отвезли в участок.

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В 6:00 того же дня полиция сообщила в ГБР о возможном причастии к инциденту полицейских.

В 11:00 на метро происшествия приехал представитель Государственного бюро расследований.

В 12:00 врачи предоставили официальную справку о том, что мальчик получил огнестрельное ранение. В 13:30 была изменена подследственность данного дела от Нацполиции к ГБР.

Сегодня, 5 июня, директор ГБР указал, что открыто еще одно уголовное производство по ст. 396 УКУ. Медиков обвиняют в том, что они могут быть причастны к скрытию преступления, ведь врачи сделали рентген только спустя 6 часов после госпитализации.

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Также ГБР будет рассматривать версию об умышленном убийстве, так как полицейские, стрелявшие в мальчика, точно знали о последствиях применения оружия в населенном пункте и о том, что на траектории выстрела находятся дети.

Напомним, в Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельницком.