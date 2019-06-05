В Раде рекомендуют Авакову провести переаттестацию полицейских

Такая рекомендация была дана в связи с убийством полицейскими пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал главе МВД Арсену Авакову и руководителю Нацполиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Укринформ.

Отмечается, что комитет решил взять на контроль дело о гибели пятилетнего Кирилла Тлявова и обратился к правоохранителям относительно обеспечения надлежащих условий для расследования этого преступления.

"Первое - комитету взять на контроль расследование указанного преступления. Второе - министру внутренних дел, председателю Национальной полиции, генеральному прокурору, директору ГБР - обеспечить надлежащие условия для быстрого и объективного расследования указанного преступления, в частности, соответствующего количества следователей и прокуроров, технических средств, назначение и проведение экспертизы и тому подобное. Третье - рекомендовать министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции в соответствии с законодательством ", - отметил председатель комитета Андрей Кожемякин.

В свою очередь народный депутат Игорь Мосийчук предложил обратиться в Генпрокуратуру для выяснения обстоятельств, при которых 121 статья была переквалифицирована работниками ГБР на более легкую, по его словам, 128.

После внесения всех предложений в проект решения члены комитета проголосовали за его принятие.

Как сообщалось, сегодня в Переяславе похоронили Кирилла Тлявова, который скончался от огнестрельного ранения.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

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