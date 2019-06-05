Уже зовут в Раду. Приключения Саакашвили в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили вместе с партией УДАР идти на досрочные выборы Верховной Рады.

Михаил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. За неделю он успел рассыпаться в комплиментах новому президенту Владимиру Зеленскому, призвать своих сторонников поддержать партию Слуга народа на парламентских выборах, а потом получить предложения самостоятельного участия в этой избирательной кампании.

Корреспондент.net следил за последними приключениями Михо в нашей стране.

Зачем приехал

"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили по возвращению в Украину.

Экс-президент Грузии снова рассказывал об историческом шансе вместе с украинцами “строить что-то новое” и "сделать рывок".

"У меня нет должностных амбиций... Я сейчас буду создавать площадку новых идей", – отметил Саакашвили.

Поддержал Зеленского

Саакашвили высказался в поддержку партии Владимира Зеленского Слуга Народа на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Моя позиция: мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть," - рассуждал Саакашвили.

Также Саакашвили заявил, что хочет помочь Владимиру Зеленскому перенести Администрацию президента из центра Киева за пределы столицы.

"Зеленский же хочет перенести администрацию с Банковой. А я хочу воплотить эту идею, чтобы административные центры вообще были вынесены из Киева. Куда там – в пригород Киева или в чистое поле, где-то в Черкасской области. И создать совершенно новый административный центр".

"Кстати, когда говорят, где мы найдем деньги, то это очень просто! Продаешь все эти дома и примерно 20-30% этих денег хватит на то, чтобы построить новый административный центр. А если сократить количество административного аппарата, где втрое можно увеличить им зарплаты и иметь к ним требования", – добавил Саакашвили.

По его словам, в Украине "состоялась электоральная революция" – и все изменилось: "Все старые подходы и мой старый подход – они слишком старые, они не сработают".

Также Саакашвили не считает, что новый президент – "олигархический проект" Игоря Коломойского: "Зеленский не такой человек, который когда-то захочет быть тенью у кого-то другого".

Свое возвращение в Украину Михо назвал "доказательством, что Зеленский – действительно независимый человек от Москвы".

Дошло до того, что сейчас Саакашвили даже отрицает, что имел конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"У меня не было личного конфликта с Арсеном Аваковым. Это так выглядело. Но у меня был конфликт с системой. Он в тот момент защищал ту систему и продолжает защищать ту систему", – сказал Саакашвили.

Дружба с Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили вместе с партией УДАР баллотироваться в Верховную Раду. При этом сам Кличко хочет остаться на должности мэра, а Саакашвили депутатом не может быть по закону – последние пять лет не проживал на территории Украины.

Тем не менее, Саакашвили решил спросить у пользователей Facebook, идти ли ему на выборы в парламент с командой Кличко.

Саакашвили добавил, что Кличко его "старый друг, очень достойный человек, из всех мэров Киева лучший".

"Но здесь ситуация такова: если идти в Удар, то и партию Удар надо менять фундаментально. Там много людей, которые были с Порошенко до конца. Если идти вместе, то надо избавляться от всех этих людей. Во-вторых, там есть люди, связанные с коррупцией. Надо избавляться от них и добиваться, чтобы они все попали в тюрьму", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно помогать, "в том числе в парламенте и кадрами, чтобы мы не просто наблюдали, а были в процессе".

Грузия против

Грузия продолжит добиваться экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский прокурор Кока Кацитадзе.

Кацитадзе отметил, что прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили – и не прекращала их.

"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс", – заявил он.

"Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!", – уверен грузинский прокурор.

"Он осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили. И обвиняется, и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании Имеди", – заявил Кацитадзе.