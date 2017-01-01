Кучма рассказал о прогрессе в Минске

Впервые за долгое время заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, заявил представитель Украины.

Заседания рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы впервые прошли конструктивно. Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске в среду, 5 июня, сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с "дорожной картой" от Президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я выразил те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - отметил Кучма.

Он также сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения.

В то же время он выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

"Мы договорились работать с Кабинетом министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", - отметил он.

Как сообщалось, в Минске готовят новое перемирие на Донбассе, которое вступит в силу 10 июня. Также по итогам встречи анонсировали снятие блокады с "ЛДНР".

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