Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины

Корабль Melita отклонился от своего пути и углубился в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Сухогруз Melita под флагом России из-за штормовой погоды вошел в территориальные воды Украины. Об этом сообщает пресс-службу Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

Отмечается, что инцидент произошел на запад от Тарханкутского полуострова. Сухогруз, следовавший по маршруту порт Астрахань – порт Констанца, из-за непогоды был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Украинские пограничники обнаружили судно на траверзе Тендровской косы и опросили его экипаж согласно протоколу. При этом указано, что были формальные основания для задержания судна, учитывая такие обстоятельства, как нарушение государственной границы и отключение системы AIS, согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву.

"Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия под видом учений блокирует значительные акватории на Черном и Азовском морях. Практически вся морская экономическая зона Украины находится под контролем российского флота, отметил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

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