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Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины

Комментариев: 2
Корабль Melita отклонился от своего пути и углубился в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.
Судно Melita было направлено по безопасному маршруту
Судно Melita было направлено по безопасному маршруту
ВМС Украины / Facebook

Сухогруз Melita под флагом России из-за штормовой погоды вошел в территориальные воды Украины. Об этом сообщает пресс-службу Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

Отмечается, что инцидент произошел на запад от Тарханкутского полуострова. Сухогруз, следовавший по маршруту порт Астрахань – порт Констанца, из-за непогоды был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Украинские пограничники обнаружили судно на траверзе Тендровской косы и опросили его экипаж согласно протоколу. При этом указано, что были формальные основания для задержания судна, учитывая такие обстоятельства, как нарушение государственной границы и отключение системы AIS, согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву.

"Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия под видом учений блокирует значительные акватории на Черном и Азовском морях. Практически вся морская экономическая зона Украины находится под контролем российского флота, отметил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

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Теги: Россия, Украина, судно, корабль, ВМС Украины, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rikstal    05.06.2019, 21:53
Оценка:  -1
Rikstal
ось такі в Україні охоронці кордонів, і не тільки морських! і це під час фактичного військового конфлікту із РФ. Може цей сухогруз виконував розвідку, а його навіть не зупинили для огляду! Кому потрібні ці виправдовування _"ми не такі як вони"? - правильно: дурні дурнями!
haarp    05.06.2019, 21:44
Оценка:  +2
haarp
и че ? о чем статья ? о том что штормом занесло корабль на территорию Украины ? писать больше не о чем ?
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