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В тесте ВНО по истории Украины обнаружили ошибку

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Участникам тестирования зачтут по одному баллу за задание №42, которое не имеет правильного ответа.
Участникам ВНО по истории зачтут по одному баллу за задание с ошибкой
Участникам ВНО по истории зачтут по одному баллу за задание с ошибкой
pixabay.com
 

На внеочередном заседании Украинского центра оценивания качества образования было установлено, что одно из заданий теста внешнего оценивания по истории Украины, которое абитуриенты проходили 4 июня, не имеет правильного ответа. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба УЦОКО.

Отмечается, что предметная профессиональная комиссия по истории Украины установила, что задание №42 сертификационной работы основной сессии ВНО по истории Украины не имеет правильного ответа. 

"Взвесив решение предметной профессиональной комиссии, в Украинском центре было принято решение засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины 2019 года по одному баллу за задание № 42 соответствующей сертификационной работы", - указано в сообщении.
 
В УЦОКО пояснили, что в задании № 42 нужно было определить фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря.
 
В вариантах ответов были приведены фото Свято-Покровской церкви (с. Сутковцы, Хмельницкая область), Пятницкой церкви (г. Чернигов), Екатерининской церкви (г. Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (с. Шевченково, Ивано-Франковская область).
 
"Из-за технического упущения при подготовке к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в г. Чернигов", - подчеркнули в центре.
 
 
Напомним, 6 июня состоится ВНО по биологии. В тестировании примут участие более 80 тысяч абитуриентов.

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Теги: история, тесты, ошибка, школьники, тестирование, ВНО
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Источник: korrespondent.net

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