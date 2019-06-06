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Петиция об отставке Авакова набрала необходимые голоса

Комментариев: 1
Электронная петиция за отставку министра внутренних дел набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Глава МВД Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков
mvs.gov.ua

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенная на сайте президента, по состоянию на конец дня 5 июня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Отметим, петицию о немедленном отстранении Авакова от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением подал гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.

Напомним, отправить в отставку министра внутренних дел может Верховная Рада. Для этого необходимо 226 голосов народных депутатов. 

Как сообщал Корреспондент.net, 3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, который 31 мая получил пулевое ранение в голову во дворе собственного дома в Переяслав-Хмельницком.

В причастности к инциденту подозревают двух работников полиции, которые по решению суда находятся под стражей.

Гибель ребенка получила широкий резонанс. В стране прошли акции протеста с требованием справедливого расследования и отставки главы МВД.

Ранее глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об увольнении. Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка и оставил этот вопрос на рассмотрение парламента.

В Раде рекомендуют Авакову провести переаттестацию полицейских

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Теги: МВД, полиция, отставка, Аваков, увольнение, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    06.06.2019, 02:19
Оценка:  0
Мыкола
А я против! Именно благодаря Авакову последние выборы прошли демократично ! Не будь контроля на выборах , тут такая бы свистопляска началась. Реформа полиции не удалась? А что-нибудь у нас удалось решить, если в политике одни воры и тупые "патриоты"
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