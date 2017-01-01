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ГПУ объявила Ющенко подозрение - СМИ

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Дело касается расследования о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности.
Экс-президент Украины Виктор Ющенко
Экс-президент Украины Виктор Ющенко

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом в среду, 5 июня, сообщило издание theБабель со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

Отмечается, что деталей дела Сарган не уточнила.

При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", - уточнил нардеп.

Напомним, в июле 2007 года Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьер-министру Виктору Януковичу, который отдал Межигорье под контроль компании Надра Украины, подчинявшейся Министерству экологии.

После этого был заключен договор с компанией Мединвесттрейд и правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Мединвесттрейд, в свою очередь, продала приобретенное Межигорье компании Танталит.

Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это".

В августе 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция Межигорье вышла в 2007 году из государственной собственности. 

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Теги: Генпрокуратура, Ющенко, ГПУ, Межигорье, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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