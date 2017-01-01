УПЦ КП не признает свою ликвидацию

Поместный собор в декабре 2018 года, на котором патриарх Филарет поддержал решение о ликвидации УПЦ КП, не имеет юридической силы, заявили в церкви.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что проведенный 15 декабря 2018 года поместный собор являлся ситуативным собранием, решения которого не имеют юридической силы. Об этом говорится в заявлении УПЦ КП, опубликованном 5 июня.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед объединительным собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе церкви отметили, что проведение собора сопровождалось рядом нарушений, а значит "не может называться поместным собором и нести ту же властную силу".

"Принятие решения о ликвидации или продолжении существования Киевского патриархата имеет исключительное право действительный поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сформированный и проведенный согласно уставу УПЦ КП, который и создал эту церковь. Такого поместного собора не было, а значит Киевский патриархат продолжает существовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", – указали в УПЦ КП.

Ранее в Православной церкви Украины разъяснили, что Киевский патриархат прекратил свое существование , поскольку присоединился к ПЦУ на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

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