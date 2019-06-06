Итоги 5 июня: Скандал с речью и "бунт" в Раде

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленского уличили в плагиате слов Порошенко; президент обвинил парламент в нежелании работать: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президента обвинили в плагиате речи Порошенко

Пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский “украл“ целый абзац речи экс-главы государства.

Для доказательства плагиата Цеголко опубликовал скриншот с цитатой Зеленского, а также видео более давнего выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность.

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко заявил, что тезисы для выступления Зеленского готовили сотрудники МИД, которые продолжают работать с Порошенко.

Скандал, возникший из-за идентичности части выступления президента повлек служебное расследование.

Зеленский заявил о бунте против его инициатив в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бунтом действия парламента, который отказался рассматривать все поданные им законопроекты.

По словам главы государства, за две недели в Верховную Раду подали десять законопроектов, которые не были приняты. ничего не было принято.

“Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать“, − подчеркнул он.

Отметим, 5 июня Комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Рады рекомендовал не включать в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Кабмин упростил въезд в “ЛДНР“

Кабинет министров Украины изменил правила въезда на временно неподконтрольные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, которые смогут пересекать КПВВ при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами.

Также лица, которые покинули неподконтрольные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов миграционной службы.

Украина стала последней в рейтинге финансовой грамотности

Украина заняла последнее 30 место в рейтинге финансовой грамотности населения.

По данным исследования, проведенного USAID украинцы в основном не ведут личный бюджет. При этом самым низким является уровень финансовой грамотности у людей в возрасте 18-24 лет.

Правительство уволило 13 губернаторов

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Так, утверждены представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.

В ЕС одобрили продление санкций против РФ

Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года.

Украинцы попали в первую тройку беженцев в США

Украина заняла третье место в списке стран, граждане которых получили убежище на территории США в 2018 году.

Чаще чем украинцы, убежище в Штатах просили только жители Конго и Мьянмы.

Комитет Рады не поддержал отставку министра обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

При этом отставку главы СБУ Василия Грицака в комитете согласовали.

Кабмин обязал Нафтогаз не повышать цены на газ

Правительство приняло постановление, которым обязало Нафтогаз не повышать цены на газ для населения.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, газ должен стоить в июне около 8000 гривен за тысячу куб. м, в июле − 7700 грн.