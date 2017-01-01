Под Хмельницким масштабный потоп: Дороги непроездные

Прямо в центре города автомобили "уходили под воду".

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В городе Каменец-Подольский и других регионах Хмельницкой области масштабные ливни затопили дороги, теперь проехать по ним, особенно по проселочным, просто невозможно.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях.

В материалах опубликованных местными жителями видно, что мощный поток воды заливал все вокруг. Из-за бурной стихии автомобилям проехать было практически невозможно.

"Каменец-Подольский "ушел" под воду. Грустно ... Вот что происходит в эти минуты возле рынка", - пишет газета "Край Кам’янецький" в комментарии к видео с затопленными автомобилями.

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"Мы сегодня попали под дождь на Сурженцах, дорога - ужас, вода течет по дороге, и снова пропасть, вода вытекает через город внизу у "Пилигрима" к реке. Но проблему решили - знак поставили", - отмечают местные жители.

Как сообщалось 23 мая, Славянск затопило - город “превратился в озеро“.