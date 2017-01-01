Летний дождь: порадует ли погода 6 июня
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в большинстве регионов Украины сегодня ожидаются обильные дожди.
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На западе Украины ожидаются обильные дожди на протяжении дня. Между тем, воздух прогреется довольно хорошо - +24…+27 градусов по Цельсию.
На востоке Украины абсолютно другая ситуация. Ожидается жаркий солнечный день. На термометре +26…+31 градус по Цельсию.
Южным регионам обещают дожди на протяжении дня. Столбик термометра поднимется от +25 до +29 градусов.
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На севере Украины сегодня ливни. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов.
В Центральной Украине ситуация идентичная. Ожидаются осадки в виде дождя. На термометре от +25 до +29 градусов по Цельсию.
В Киеве сегодня дожди на протяжении дня. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов.
Напомним, на Херсонщине ветер повалил 50 деревьев в селе, повреждена школа. К уборке поваленных деревьев привлечено 41 человек и шесть единиц техники, отметили в ГСЧС.