Портнов требует выплатить ему $300 тыс. за санкции и "фальсификацию" уголовных дел

Первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева.

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Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов через суд пытается возместить 300 тысяч долларов. По его словам это – лишь первая сумма, которую намерен отсудить.

Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

“Как и обещал ранее, обратился в суд с требованием возмещения убытков за незаконное применение международных санкций и фальсификацию уголовных дел в отношении меня“, – подчеркнул экс-глава АП.

По словам Портнова, первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева. Ответчиками будут чиновники ГПУ, МИД и посол Украины в Канаде Артем Шевченко.

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Стоит отметить, что Портнов был заместителем главы Администрации Президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных “диктаторских законов“, одобренных парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

После Революции Достоинства выехал в Россию, а затем переехал в Австрию.

В 2015 году ГПУ возбудила дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением. Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд “Портнов против Совета ЕС“.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину.

Также Андрей Портнов подал несколько заявлений в ГБР против Петра Порошенко. Кроме прочего, он добавил к заявлениям против Порошенко и обвинение в узурпации власти.

