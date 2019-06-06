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Портнов требует выплатить ему $300 тыс. за санкции и "фальсификацию" уголовных дел

Комментариев: 9
Первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева.
Соратник Януковича после Революции Достоинства выехал в Россию
Соратник Януковича после Революции Достоинства выехал в Россию
liga.net

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Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов через суд пытается возместить 300 тысяч долларов. По его словам это – лишь первая сумма, которую намерен отсудить.

Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

“Как и обещал ранее, обратился в суд с требованием возмещения убытков за незаконное применение международных санкций и фальсификацию уголовных дел в отношении меня“, – подчеркнул экс-глава АП.

По словам Портнова, первое заседание по делу состоится уже 18 июня в Печерском суде Киева. Ответчиками будут чиновники ГПУ, МИД и посол Украины в Канаде Артем Шевченко.

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Стоит отметить, что Портнов был заместителем главы Администрации Президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных “диктаторских законов“, одобренных парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

После Революции Достоинства выехал в Россию, а затем переехал в Австрию.

В 2015 году ГПУ возбудила дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением. Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд “Портнов против Совета ЕС“.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину.

Также Андрей Портнов подал несколько заявлений в ГБР против Петра Порошенко. Кроме прочего, он добавил к заявлениям против Порошенко и обвинение в узурпации власти.
 

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Теги: Андрей Портнов, санкции, иск
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Комментариев (9)
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Людмил_А    06.06.2019, 10:06
Оценка:  0
Людмил_А
Еще шевченко нужно привлечь за продажу недвижимости в Крыму по российским законам.
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 10:05
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Через три дня последует "быстрая реакция" президента, мб
Letohradek    06.06.2019, 09:58
Оценка:  0
Letohradek
Почему фанаты Зэ не требуют от клоуна взять под стражу Портнова, который охуел от своей безнаказанности? Или крысенышу пох, сколько недобитки партии областей поимеют с казны Украины? Зэбилы, вам слово!
Людмил_А    06.06.2019, 10:05
Оценка:  0
Людмил_А
Так мы же за посадки коррупционеров и воров...
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 10:07
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А портнов типа белый и пушистый?
Мыкола    06.06.2019, 09:50
Оценка:  0
Мыкола
И правильно делает.Только ответчиками должны быть чиновники, а не государство.Ибо дурь чиновников надо пресекать, чтобы они немного думали, прежде чем включали свою дурку!
Николай510    06.06.2019, 09:45
Оценка:  +2
Николай510
Даже Майдан не уничтожил эту грязь
nfhvyt    06.06.2019, 09:51
Оценка:  -3
nfhvyt
Майдан уничтожил Украину.
Letohradek    06.06.2019, 09:45
Оценка:  -2
Letohradek
Интересная статья ... Слово избирателям недалекого Зэ ...
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