Второй раунд в суде ООН: Сегодня выступает Россия

Завтра свои аргументы снова будет приводить украинская сторона.

Сегодня РФ будет оправдываться за смерти и преследования на Донбассе и в Крыму EPA/UPG

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В Международном суде ООН в Гааге начинается второй раунд слушаний по возражений России о наличии юрисдикции этого суда по иску Украины против РФ. Об этом сообщает Укринформ.

Иск касается применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 6 июня в 10 утра по местному времени начала выступать Россия. На следующий день, 7 июня, в то же время выступит Украина.

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Стороны уже выразили свои позиции 3 и 4 июня. Первой в понедельник свои аргументы приводила Россия. На следующий день выступали представители Украины. На один день в судебных слушаниях был объявлен перерыв. Стороны готовились ко второму раунду.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

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Обвинения, выдвинутые к России, включают предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, сбивание MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска.

Кроме того, РФ обвиняют в уничтожении пассажирского автобуса возле Волновахи, взрыве во время мирного собрания в Харькове, дискриминации украинской и крымско-татарской общин, запрете деятельности Меджлиса, волне исчезновений, убийствах, самовольных обысках, задержаниях, ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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19 апреля 2017 было Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

В рамках иска против России 12 июня 2018 Украина отправила в Международный суд ООН целый автобус с доказательствами российской агрессии. Меморандум насчитывает более 17,5 тысяч страниц и весит около 90 килограммов.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЕС планирует на полгода продлить санкции против РФ, но не хочет их расширять.