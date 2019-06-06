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"Для Владимира Зеленского - это фишка”: дипломат о дресс-коде президента

Комментариев: 3
Известный дипломат прокомментировал дресс-код Владимира Зеленского.
Дипломат о дресс-коде Зеленского
Дипломат о дресс-коде Зеленского
president.gov.ua

Известный дипломат Богдан Яременко прокомментировал дресс-код президента Зеленского на официальных встречах и рабочих поездках, передает НВ.

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По мнению дипломата, склонность Зеленского к стилю кэжуал имеет два причины:

  1. наследование стиля известных мировых лидеров бизнеса (Стив Джобс, Марк Цукерберг);
  2. политический знак, что президент - простой человек.

И первое, и второе уже не новое в мировой политике, и не Зеленский изобрел это. Даже такие ультра-консервативные события мира “высокой дипломатии” как встречи Большой семерки или двадцатки не обходятся без встреч без галстуков или без переодевания в национальные костюмы и тому подобное, - отметил дипломат.

По словам Яременка, дипломатический процесс подразумевает демократичный внешний вид.

Для Владимира Зеленского - это “фишка”, вполне конкретный призыв к одному из основных месседжей его избирательной кампании - “я не такой, как старые, я другой, я доступен, я простой, я человечный, я не признаю искусственных барьеров между собой и согражданами”, - отметил Яременко.

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Между тем, дипломат отметил, что у Зеленского безупречный вкус. Он одевается очень стильно и не оскорбляет чувства других. Тут даже можно поставить на второй план то, что он нарушает дипломатический протокол.

Напомним, у Зеленского в плагиате президента обвинили сотрудников МИД. В Администрации президента “отдельных сотрудников МИД“ обвинили в диверсии, а штаб Порошенко - в провокации.

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Теги: Зеленский, дресс-код, дипломат, Богдан Яременко
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Комментариев (3)
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ШВЕЙК    06.06.2019, 11:13
Оценка:  -2
ШВЕЙК
Так це вже давно відомо, не можеш виділитись мізками, розумом, виділяйся одягом, чи зачіскою чи тому подібним.
Goga19041984    06.06.2019, 11:01
Оценка:  +1
Goga19041984
нормальная одежда
Woodbrother    06.06.2019, 10:55
Оценка:  0
Woodbrother
Ну хорошо хоть не в трусах.
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