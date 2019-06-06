"Для Владимира Зеленского - это фишка”: дипломат о дресс-коде президента

Известный дипломат прокомментировал дресс-код Владимира Зеленского.

Известный дипломат Богдан Яременко прокомментировал дресс-код президента Зеленского на официальных встречах и рабочих поездках, передает НВ.

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По мнению дипломата, склонность Зеленского к стилю кэжуал имеет два причины:

наследование стиля известных мировых лидеров бизнеса (Стив Джобс, Марк Цукерберг); политический знак, что президент - простой человек.

И первое, и второе уже не новое в мировой политике, и не Зеленский изобрел это. Даже такие ультра-консервативные события мира “высокой дипломатии” как встречи Большой семерки или двадцатки не обходятся без встреч без галстуков или без переодевания в национальные костюмы и тому подобное, - отметил дипломат.

По словам Яременка, дипломатический процесс подразумевает демократичный внешний вид.

Для Владимира Зеленского - это “фишка”, вполне конкретный призыв к одному из основных месседжей его избирательной кампании - “я не такой, как старые, я другой, я доступен, я простой, я человечный, я не признаю искусственных барьеров между собой и согражданами”, - отметил Яременко.

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Между тем, дипломат отметил, что у Зеленского безупречный вкус. Он одевается очень стильно и не оскорбляет чувства других. Тут даже можно поставить на второй план то, что он нарушает дипломатический протокол.

Напомним, у Зеленского в плагиате президента обвинили сотрудников МИД. В Администрации президента “отдельных сотрудников МИД“ обвинили в диверсии, а штаб Порошенко - в провокации.