Дороги под Одессой и Винницей затопило: Райцентр покрыло илом

На отдельных трассах ограничено движение транспорта из-за затоплений.

В ночь на 5 июня в результате сильного дождя с градом улицы города Балта Одесской области оказались затопленными. Также в Винницкой области ограничили движение по автомобильной дороге Т-02-18 в направлении города Бар из-за подтопления проезжей части.

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“По данным горсовета, за считанные часы в райцентре выпала месячная норма осадков, есть случаи затопления зданий, утром на дорогах областного и государственного значения в районе местами невозможно было проехать из-за ила и мусора, кое-где не выдержавшие непогоды деревья проломили крыши домов“, - сообщает одесское издание Думская.

Глава Балтской объединенной территориальной громады Сергей Мазур отметил, что обратился к областным службам с просьбой оказать помощь в расчистке дорог государственного и областного значения.

Также глава ОТГ сообщил: "Еще ночью мы собрали штаб по чрезвычайным ситуациям. И как только прекратился дождь, на улицах начала работать техника. Работы продолжались весь день. Расчищаются от мусора и ила улицы и улочки, откачивается вода из наиболее затопленных мест и частных домов… В селах своей техникой помогают фермеры. Но главное, что обошлось без пострадавших и восстанавливается обычный, рабочий ритм жизни громады".

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“Ограничен проезд автомобильной дорогой Т-02-18 в направлении города Бар. Вследствие сильных ливней подтоплена часть дороги в районе поворота на село Кармалюкова“, - сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САД в Винницкой области.

Как отмечается, объезд возможен через дорогу местного значения “Жмеринка - Чернятын - Бар“. О дальнейших изменениях в движении будет сообщено дополнительно, отметили в службе автодорог.

Как сообщалось 6 июня, под Хмельницким масштабный потоп - дороги непроездные. Прямо в центре города автомобили “уходили под воду“.