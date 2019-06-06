“Это путь к капитуляции”: Парубий о предложении не стрелять в ответ

Спикер ВР гневно отреагировал на предложение не стрелять в ответ на обстрелы террористов.

Предложения касательно перемирия на Донбассе ведут к настоящей капитуляции в пользу террористов так называемых “ЛДНР”. Такую позицию в начале сегодняшнего заседания парламента озвучил спикер ВР Андрей Парубий, передает gazeta.ua.

Читай также: ВСУ второй день подряд несут потери на Донбассе

Парубий уверен, что президент должен изменить свою позицию касательно достижения мира на Донбассе. В пример он предоставил число погибших и раненых за последние сутки на фронте.

Тревожная информация о том, что президент Украины дал поручение объявить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь на атаки российского агрессора. Мы только сегодня имеем одного убитого украинского воина и 12 раненых. Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу. Хочу сообщить президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, а к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед российским агрессором ... Президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, - заявил Парубий.

Читай также: Кучма рассказал о прогрессе в Минске

Напомним, стало известно, о чем говорил Кучма на заседании ТКГ. Кучма предложил на следующей заседании ТКГ снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.