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“Это путь к капитуляции”: Парубий о предложении не стрелять в ответ

Комментариев: 10
Спикер ВР гневно отреагировал на предложение не стрелять в ответ на обстрелы террористов.
Парубий выступил против предложения Зеленского
Парубий выступил против предложения Зеленского
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Предложения касательно перемирия на Донбассе ведут к настоящей капитуляции в пользу террористов так называемых “ЛДНР”. Такую позицию в начале сегодняшнего заседания парламента озвучил спикер ВР Андрей Парубий, передает gazeta.ua.

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Парубий уверен, что президент должен изменить свою позицию касательно достижения мира на Донбассе. В пример он предоставил число погибших и раненых за последние сутки на фронте.

Тревожная информация о том, что президент Украины дал поручение объявить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь на атаки российского агрессора. Мы только сегодня имеем одного убитого украинского воина и 12 раненых. Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу. Хочу сообщить президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, а к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед российским агрессором ... Президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, - заявил Парубий.

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Напомним, стало известно, о чем говорил Кучма на заседании ТКГ. Кучма предложил на следующей заседании ТКГ снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Теги: Кучма, Парубий, Зеленский, перемирие, ответный огонь
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Комментариев (10)
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lebedin2    06.06.2019, 11:24
Оценка:  +4
lebedin2
Для него вечная война - любимое детище.
Коляка    06.06.2019, 11:23
Оценка:  +3
Коляка
по тобі вісіліца плаче за небесну сотню і будинок профспілок, сволота!
tulchanin    06.06.2019, 11:16
Оценка:  0
tulchanin
"Не стрелять в ответ" мало выполнимый сценарий... все равно кто-то "сорвется".
Но почему бы не ввести войска ООН на линию разграничения для начала?
Раньше Порошенко блокировал это решение, требовал что ООН были "либо везде, либо нигде", но Пети то уже нет у власти....
PINKIPAU    06.06.2019, 11:20
Оценка:  -3
PINKIPAU
А не проще вам лаптям просто свалить к ибени матери из Донбасса и Крыма.
Коляка    06.06.2019, 11:22
Оценка:  +2
Коляка
А ты из Донбасса или из Крыма?
SEMPENTY    06.06.2019, 11:14
Оценка:  +5
SEMPENTY
А неплохо бы вообще разобраться откуда вообще взялся этот долбанный Парубий... как он втерся во власть и чьи деньги отрабатывает.
PINKIPAU    06.06.2019, 11:11
Оценка:  -4
PINKIPAU
Постоянно отвечали на огонь противника, отвечают, и будут отвечать. К чему этот пораженческий бред ? Перемирий сепаратисты никогда и не придерживались.
ТТ69    06.06.2019, 11:08
Оценка:  +6
ТТ69
кому не знать как не руководителю расстрела на майдане......дайте еще слово почетному снайперу падлошинскому
Construktor    06.06.2019, 11:05
Оценка:  +1
Construktor
когда морды этих умников уже сменятся?
Сидят и п...дят. Больше ничего не делают.
Goga19041984    06.06.2019, 11:04
Оценка:  -2
Goga19041984
Паруби и потрох это прошлое, эти клоуны не смогли нечего сделать лишь стать на колени и друг друг и бандере соснуть, а теперь есть шанс закончить войну
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