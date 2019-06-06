“Это путь к капитуляции”: Парубий о предложении не стрелять в ответ
Предложения касательно перемирия на Донбассе ведут к настоящей капитуляции в пользу террористов так называемых “ЛДНР”. Такую позицию в начале сегодняшнего заседания парламента озвучил спикер ВР Андрей Парубий, передает gazeta.ua.
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Парубий уверен, что президент должен изменить свою позицию касательно достижения мира на Донбассе. В пример он предоставил число погибших и раненых за последние сутки на фронте.
Тревожная информация о том, что президент Украины дал поручение объявить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь на атаки российского агрессора. Мы только сегодня имеем одного убитого украинского воина и 12 раненых. Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу. Хочу сообщить президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, а к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед российским агрессором ... Президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, - заявил Парубий.
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Напомним, стало известно, о чем говорил Кучма на заседании ТКГ. Кучма предложил на следующей заседании ТКГ снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Но почему бы не ввести войска ООН на линию разграничения для начала?
Раньше Порошенко блокировал это решение, требовал что ООН были "либо везде, либо нигде", но Пети то уже нет у власти....
Сидят и п...дят. Больше ничего не делают.