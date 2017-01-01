Рада приняла закон о ВСК по процедуре импичмента

Срок деятельности такой комиссии с учетом календарного плана работы ВР не должен превышать три месяца со дня образования комиссии.

Верховная Рада Украины в четверг, 6 июня, одобрила во втором чтении законопроект №1098 “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Об этом сообщает “РБК-Украина“.

За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

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Документом определяется, что специальная временная следственная комиссия ВР - это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.

Также законопроектом №1098 определяется, что специальная следственная комиссия в определенный ВР срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает парламенту выводы и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании импичмента.

Предусматривается, что Рада большинством голосов парламентариев от ее конституционного состава принимает решение об инициировании вопроса импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного. О принятии такого решения спикер Рады срочно сообщает главе государства.

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Срок деятельности такой комиссии с учетом календарного плана работы ВР не должен превышать три месяца со дня образования комиссии. В случае принятия Радой решения об обвинении президента деятельность СВСК продолжается на период до завершения рассмотрения процедуры импичмента.

Специальная следственная комиссия имеет право:

заслушивать президента Украины и защитника (защитников) его прав;

истребовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у госорганов, органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц, руководителей (должностных лиц, исполняющих их обязанности) предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации и отдельных граждан;

в случае необходимости назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять по два или более представителей ССК и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов;

приглашать и заслушивать граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного суда Украины), которые могут сообщить об обстоятельствах совершения главой государства госизмены или иного преступления.

Кроме того, в документе определяются полномочия специального прокурора и специальных следователей, а также требования к их кандидатурам.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назвал бунтом действия парламента, который отказался рассматривать все поданные им законопроекты.