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"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке": Вятрович запустил флешмоб

Комментариев: 7
Директор Украинского института национальной памяти призвал распространять его цитату о предложении Леонида Кучмы тех, кто с ней согласен.
Вятрович резко отреагировал на предложение не стрелять в ответ
Вятрович резко отреагировал на предложение не стрелять в ответ
facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что пункт о запрете на ответный огонь - для тех, кого уже поставили “к стенке“. Об этом он написал в Facebook.

“Победители стреляли не только в ответ. Сейчас 75-я годовщина высадки в Нормандии“, - отметил также он.

“Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке“, - подчеркнул Вятрович, подразумевая приговоренных к расстрелу. Он призвал распространять это сообщение тех, кто согласен.

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Напомним, ранее пятый президент Петр Порошенко назвал результаты переговоров в Минске началом российского реванша.

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Теги: Кучма, Минск, Донбасс, обстрелы, перемирие, РФ, Украина, Вятрович
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Комментариев (11)
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PINKIPAU    06.06.2019, 11:35
Оценка:  -1
PINKIPAU
Вижу, все идет к отстранению от власти предателей Украины. Вынесут этих пораженцев из власти осенью. Смерть российским оккупантам.
Letohradek    06.06.2019, 11:33
Оценка:  0
Letohradek
То, что озвучил Кучма - капитуляция Украины перед кремлевскими варварами!
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 11:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Эту идею озвучивал артикль перед выборами. Он же направил Кучму на переговоры.
Letohradek    06.06.2019, 11:37
Оценка:  0
Letohradek
Согласен!
farfalle    06.06.2019, 11:37
Оценка:  -1
farfalle
А ты думал, будет как-то иначе?)))
Пнул медведя, а теперь удивляешься? Идиотская затея была - гадить России.
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 11:20
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Прошу обратить внимание: нам навязывали христианство, как идеологию несопротивления. Теперь прямо и открыто предлагают не отвечать на открытую агрессию террористов.
lebedin2    06.06.2019, 11:27
Оценка:  0
lebedin2
Террористы захватили столицу в феврале 2014 г. и не хотят уходить.
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 11:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Обоснуй. Я уже не прошу доказательства. Просто обоснуй свой абсурд.
nfhvyt    06.06.2019, 11:36
Оценка:  0
nfhvyt
ВосставшийИзБана - Подрывы ЛЭП на Крым, всякие блокады своих территорий, убийства журналистов, сайт миротворец, незаконные банд формирования типа С14, азов, ПС.
farfalle    06.06.2019, 11:38
Оценка:  0
farfalle
Хунта пришла к власти, возникла угроза южным границам России (НАТО) - она вмешалась. Что тебя удивляет, дедуль?
ТТ69    06.06.2019, 11:20
Оценка:  +3
ТТ69
ху йовича тихопомешаного давно не слышно было
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