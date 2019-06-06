"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке": Вятрович запустил флешмоб

Директор Украинского института национальной памяти призвал распространять его цитату о предложении Леонида Кучмы тех, кто с ней согласен.

Вятрович резко отреагировал на предложение не стрелять в ответ facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что пункт о запрете на ответный огонь - для тех, кого уже поставили “к стенке“. Об этом он написал в Facebook.

“Победители стреляли не только в ответ. Сейчас 75-я годовщина высадки в Нормандии“, - отметил также он.

“Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке“, - подчеркнул Вятрович, подразумевая приговоренных к расстрелу. Он призвал распространять это сообщение тех, кто согласен.

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Напомним, ранее пятый президент Петр Порошенко назвал результаты переговоров в Минске началом российского реванша.