"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке": Вятрович запустил флешмоб
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что пункт о запрете на ответный огонь - для тех, кого уже поставили “к стенке“. Об этом он написал в Facebook.
“Победители стреляли не только в ответ. Сейчас 75-я годовщина высадки в Нормандии“, - отметил также он.
“Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке“, - подчеркнул Вятрович, подразумевая приговоренных к расстрелу. Он призвал распространять это сообщение тех, кто согласен.
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Напомним, ранее пятый президент Петр Порошенко назвал результаты переговоров в Минске началом российского реванша.
Пнул медведя, а теперь удивляешься? Идиотская затея была - гадить России.