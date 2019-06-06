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Во Львове сотрудница "Укрпошты" из "Новороссии" отказалась обслуживать клиента на украинском языке

Комментариев: 46
Львовская "Укрпошта" попала в языковой скандал.
Работники “Укрпочты“ откровенно издеваются над украиноязычными львовянами
Работники “Укрпочты“ откровенно издеваются над украиноязычными львовянами
vgolos.com.ua

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Во Львове в одном из отделений “Укрпочты“ разгорелся громкий скандал из-за того, что  сотрудница отделения отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

Об этом сообщает издание Вголос.

“Это уже переходит все границы. Я пришла на отделение “Укрпочты“ получать пакет. Меня в очередной раз обслуживали на русском языке. Тогда я попросила эту работницу разговаривать со мной на государственном языке, на что получила ответ, что “никагда такова нэ будет“. Она меня направила к другой работнице, которая разговаривает на украинском языке. Тогда я обратилась к руководству этого отделения “Укрпочты“. Я спросила начальницу отделения, почему она не проведет воспитательную беседу со своей подчиненной относительно того, какой у нас государственный язык. Я напомнила работникам “Укрпочты“, что у нас уже действует закон о языке, а потому в государственной компании обязаны обслуживать клиентов на украинском, на что почтальон мне заявила, “что поздно уже“. Работники “Укрпочты“ откровенно издеваются над украиноязычными во Львове“, - рассказала изданию потерпевшая.

Отмечается, что оскандалившаяся сотрудница часто издевается над своими коллегами. Кроме того, известно, что она приехала во Львов из “Навороссии“. На вопрос пострадавшей “где это?“, работница государственного учреждения сказала, что “в России“.

Напомним, в апреле в Киеве также произошел языковой скандал - кассирша обозвала покупателя “нацистом”.

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Теги: украинский язык, русский язык, Львов, Укрпочта
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Комментариев (47)
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Letohradek    06.06.2019, 13:07
Оценка:  -1
Letohradek
Думаю, что в течении пары дней мы увидим замечательное видео, как наваросская падла на чистейшем украинском, исполнять гимн Украины
Львовяне - вам слово!
farfalle    06.06.2019, 13:09
Оценка:  -1
farfalle
Скорее галицайская гнида так и будет дохнуть в котлах. Пришли на восток со своей украинизацией - получайте
BROKER666    06.06.2019, 13:04
Оценка:  -1
BROKER666
я знаю только один географический объект с названием новоросия - село в приморском крае на каганате... и шо оно забыло во Львове? пусть отваливает на свою родину
Woodbrother    06.06.2019, 13:00
Оценка:  0
Woodbrother
Наварассейских говнюков надо отправлять назад на навароссию.
farfalle    06.06.2019, 12:53
Оценка:  -2
farfalle
Случай еще раз доказывает, что принятый языковый закон действует не на сплочение граждан страны, а на их разделение. И дальше таких случаев и погромов будет больше. До полного распада страны. Я уже не сомневаюсь, что вся рада - это агенты Кремля. Так работать на развал страны только они могут))
Letohradek    06.06.2019, 12:56
Оценка:  0
Letohradek
Не преувеличивай ... Пару раз писдюлей наваляют особо упоротым ватанам, и не то, что на мове заговорят, а всем будут рекомендовать выучить гимн Украины
farfalle    06.06.2019, 12:58
Оценка:  -1
farfalle
Ну пока ваших пистят и на место ставят
Какий_и_Евкакий    06.06.2019, 12:50
Оценка:  +1
Какий_и_Евкакий
Как рогули рогами замотали то! ))) Это они ещё в СБУ не заходили! А! Заходили! Отбитоголовая Ницой помнится тоже закатывала скандал по поводу русскоговорящих СБУ-шниках. Кстати, где она? Что-то давно она нас не радовала!
Датышо    06.06.2019, 12:47
Оценка:  -1
Датышо
я размавляю на украінскай мовє, чаво вам іщо ат мєня трєба, гаспада патріоти? (с) азіров
Датышо    06.06.2019, 12:49
Оценка:  +3
Датышо
"опіздав" ілі "запіздівся" ? (с) азіров
Датышо    06.06.2019, 12:51
Оценка:  +3
Датышо
крыза минет папізже (с) азіров
Бигсэм    06.06.2019, 12:46
Оценка:  +1
Бигсэм
"Работники “Укрпочты“ откровенно издеваются над украиноязычными во Львове" - да неужто?
Какий_и_Евкакий    06.06.2019, 12:51
Оценка:  +1
Какий_и_Евкакий
Докатилась страна до ручки! И где??? Во Львове!
Letohradek    06.06.2019, 12:46
Оценка:  -3
Letohradek
Самым мудрым решением было бы, отправить ссученную мразь туда, откуда она убежала. Там она будет жить и трудиться вместе со своим народом, гаварить па руски ... И ни каких проблем украинцам! Кстати, на наваросии хорошие зарплаты, в твердой расийской валюте
farfalle    06.06.2019, 12:48
Оценка:  +2
farfalle
Какого хера ты пишешь не на государственном, ублюдок?
Letohradek    06.06.2019, 12:54
Оценка:  -1
Letohradek
Еbало завали! Я не на почте работаю, не в гос. учреждениях Украины, поэтому пишу как мне удобно. И кстати, в Украине никому не запрещено говорить и писать по русски, но будучи работником гос.учреждений, соблюдай закон Украины!
farfalle    06.06.2019, 12:58
Оценка:  -1
farfalle
Как же не запрещено, если квоты на русский ввели?
Ты, еблан,даже не понимаешь, что сам роешь себе могилу))
Разделение на правильных и неправильных ведет к гражданской войне и развалу страны.
Бигсэм    06.06.2019, 12:50
Оценка:  -1
Бигсэм
Осваивайте мову, юноша, вместе с последними нововведениями, а то как-то смысл ваших сообщений, если его кто-то заметил, не соответствует способу его донесения, не говоря уже о законе про мову.
Коляка    06.06.2019, 12:32
Оценка:  +8
Коляка
На заметочку не на "украинском", а на галицайском... Нет никакого украинского языка
VSHIVANKA    06.06.2019, 12:20
Оценка:  +7
VSHIVANKA
УКРПОШТА .....))))
ЧОЛОВИЧИ ШКАРАПЕТКИ ....)))))
СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО УКРОПНАЯ МОЙВА ПРИДУМАНА ЛИШЬ С ЦЕЛЬЮ ИСПОГАНИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК НАЗЛО КЛЯТИМ М.ОСКАЛЯМ ....)))))
ofizep    06.06.2019, 12:26
Оценка:  -8
ofizep
русацкого язіка такого нема, є Монгольська і Монголи, рашку і русаків придумав гос деп і дядя С3м шоб сусідам напаскудити, бо гіршого ніж кацап по натурі світ незнав, підле дурне нагле.
pandoreliz    06.06.2019, 12:32
Оценка:  +10
pandoreliz
Господи,как не статья, так дура-Виолеттка под четырьмя никами тошнит. Виолеттка пиши на мове, посмотрим твою грамотность
Lyonya-Space    06.06.2019, 12:30
Оценка:  -8
Lyonya-Space
Вшивая, застегни ширинку!
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