Во Львове сотрудница "Укрпошты" из "Новороссии" отказалась обслуживать клиента на украинском языке

Львовская "Укрпошта" попала в языковой скандал.

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Во Львове в одном из отделений “Укрпочты“ разгорелся громкий скандал из-за того, что сотрудница отделения отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

Об этом сообщает издание Вголос.

“Это уже переходит все границы. Я пришла на отделение “Укрпочты“ получать пакет. Меня в очередной раз обслуживали на русском языке. Тогда я попросила эту работницу разговаривать со мной на государственном языке, на что получила ответ, что “никагда такова нэ будет“. Она меня направила к другой работнице, которая разговаривает на украинском языке. Тогда я обратилась к руководству этого отделения “Укрпочты“. Я спросила начальницу отделения, почему она не проведет воспитательную беседу со своей подчиненной относительно того, какой у нас государственный язык. Я напомнила работникам “Укрпочты“, что у нас уже действует закон о языке, а потому в государственной компании обязаны обслуживать клиентов на украинском, на что почтальон мне заявила, “что поздно уже“. Работники “Укрпочты“ откровенно издеваются над украиноязычными во Львове“, - рассказала изданию потерпевшая.

Отмечается, что оскандалившаяся сотрудница часто издевается над своими коллегами. Кроме того, известно, что она приехала во Львов из “Навороссии“. На вопрос пострадавшей “где это?“, работница государственного учреждения сказала, что “в России“.

Напомним, в апреле в Киеве также произошел языковой скандал - кассирша обозвала покупателя “нацистом”.