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В Херсонский области иномарка протаранила остановку с людьми

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Погибли двое человек, еще одного госпитализировали.
Погибли два человека
Погибли два человека
hr.npu.gov.ua

Сегодня утром в Геническом районе вблизи села Николаевка иномарка протаранила остановку общественного транспорта, на которой пребывала группа людей. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Херсонской области.

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Около 8:10 на линию “102” поступило сообщение, что в Геническом районе на 514 км автодороги Харьков-Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что между автомобилями Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106 произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта.

Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы
Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы
hr.npu.gov.ua

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В полиции сообщили, что в этом ДТП пострадала семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса. В результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра. Виновник происшествия будет задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, - сообщили в полиции.

Напомним, в Венгрии фура попала в ДТП на мосту и повисла в воздухе. Вероятно, водитель грузовика заснул за рулем и столкнулся с бетонным ограждением моста. Мужчина выжил.

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Теги: ДТП, авария, остановка, погибшие, иномарка
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