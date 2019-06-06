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Убийство ребенка: Подавший в отставку Ценов возглавил полицейские силы ООС

Комментариев: 3
Экс-главу Нацполиции области действительно отправили в ООС по его же просьбе и выдали руководящую должность.
Ценова отправили в ООС по его просьбе
Ценова отправили в ООС по его просьбе
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов назначен руководителем полицейских сил в зоне проведения ООС. Об этом сообщил в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. 

В частности, сегодня утром он представил командующему ООС генералу Александру Сирскому нового руководителя полицейских сил в зоне ООС. 

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“Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины“, - заверил Аброськин.

“Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка“, - отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что петиция об отставке главы МВД Арсена Авакова набрала нужные голоса.

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Теги: Ценов, отставка, убийство, ребенок, Переяслав, полиция
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    06.06.2019, 12:44
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Надеюсь его там застрелят в голову бухие петарасы
ШВЕЙК    06.06.2019, 12:02
Оценка:  +7
ШВЕЙК
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны — я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно — в июле,
И желательно — в Крыму.
(с)
ЗаУкраину    06.06.2019, 12:41
Оценка:  +3
ЗаУкраину
швеЙк, первый раз тебя плюсанул. Гордись чмо.
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