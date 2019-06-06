Папа Римский одобрил изменение текста "Отче наш"

Франциск считает, что нововведение должно применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста самой известной молитвы в христианстве - "Отче наш".

Об этом сообщает сайт Ucatholic.

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Таким образом фразу "и не введи нас в искушение" в молитве предлагается заменить на "не дай нам поддаться искушению".

По мнению католического лидера, предыдущая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, а это не так.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск.

Как сообщалось 29 мая, Папа Римский назвал "величайшей жестокостью" стену США с Мексикой.