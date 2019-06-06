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Папа Римский одобрил изменение текста "Отче наш"

Комментариев: 9
Франциск считает, что нововведение должно применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.
Одно место в молитве "Отче наш" решили поменять
Одно место в молитве "Отче наш" решили поменять
vaticannews.va

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста самой известной молитвы в христианстве - "Отче наш".

Об этом сообщает сайт Ucatholic.

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Таким образом фразу "и не введи нас в искушение" в молитве предлагается заменить на "не дай нам поддаться искушению".

По мнению католического лидера, предыдущая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, а это не так.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск. 

Как сообщалось 29 мая, Папа Римский назвал "величайшей жестокостью" стену США с Мексикой. 

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Теги: Ватикан, Папа Римский, молитва
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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    06.06.2019, 12:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вообще-то по христианской логике должно быть: "Ввели нас во искушение, но избави нас от лукавого". Т.е. смысл в том, чтобы быть искушаемым и не поддаться. Именно за это церковь и обещает жизнь вечную в раю. А если человек не был искушаем, то какая его за это ждет награда? Никакая.
ConcorD    06.06.2019, 12:48
Оценка:  -1
ConcorD
Посмотрите на их рожи на фото. Это ж либо гуманоиды, либо душевнобольные маньяки. Паразиты планетарные .
ConcorD    06.06.2019, 12:45
Оценка:  -3
ConcorD
Ватикан и есть мировое зло! Кучка возомнивших из себя хз что петухов с дурками шире плеч в одном месте
ConcorD    06.06.2019, 12:43
Оценка:  -4
ConcorD
Интересно, в ватикане система пво есть? А то тошнит от ихней извращенной, душевнобольной риторики
ЗаУкраину    06.06.2019, 12:39
Оценка:  -1
ЗаУкраину
дА, вот оказывается где собака зарыта. Не так просили у Бога, и он не знал как быть. А они под воздействием искушения, извели миллиарды человеков.
tulchanin    06.06.2019, 12:32
Оценка:  +1
tulchanin
Ей, а чегой-то "Отче наш" (Our Father) оставили ? А вдруг он мавер или трансгендер или ещё кто? Не толерантно ! Должен быть "Родитель1".
ConcorD    06.06.2019, 12:41
Оценка:  -2
ConcorD
Вахтихан это вотчина мракобесия и распутства , "храм" лжи. Масонское микрокоролевство
nfhvyt    06.06.2019, 12:26
Оценка:  +1
nfhvyt
Так вот из -за чего в Ватикане столько педофилов, ну теперь то всё должно измениться с новой фразой.
Миротворение    06.06.2019, 12:23
Оценка:  +1
Миротворение
Ещё и дискотеку в своих церквях разреши))))
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