Женщина в Черкассах заказала убийство своей матери

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы.

Жительница Черкасс, которая заказала убийство собственной матери, получила 4 года лишения свободы. Об этом сообщают в пресс-службе местной прокуратуры Черкасс.

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По предварительной информации, женщина намеревалась после убийства матери унаследовать все ее имущество. Для реализации преступного умысла она обратилась к лицу мужского пола.

Тот, в свою очередь, обратился в полицию и рассказал все детали “заказа”. Полицейские вместе с мужчиной инсценировали убийство матери осужденной и продемонстрировали ей тело.

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Приговором Кропивницкого апелляционного суда дочь признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.4 ст.27, п.п. 6, 11 ч.2 ст.115 УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтавской области "воскресла" 83-летняя пенсионерка. Женщина, которую медики признали мертвой, чихнула на глазах у работников ритуальных услуг.