Рада одобрила получение украинского гражданства иностранцами, которые воевали на Донбассе

Верховная Рада сегодня, 6 июня, приняла закон о представлении украинского гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе. Такое решение поддержали 230 нардепов.

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Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) направлен на то, чтобы урегулировать вопрос о признании иностранцев и лиц без гражданства, воевавших за территориальную целостность и неприкосновенность Украины и тех, кто находится на территории Украины на законных основаниях.

Закон предусматривает упростить таким людям получение гражданства или выдачи таким лицам временного вида на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Также законопроект должен защитить права и интересы иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других стран, не признающих территориальную целостность Украины.