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Рада проигнорировала Зе!проект о незаконном обогащении

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Депутаты не стали даже рассматривать законопроект Владимира Зеленского.
Депутатов не заинтересовал закон об обогащении
Депутатов не заинтересовал закон об обогащении
УНИАН

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Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении. “За“ проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226, передает “Новое время“.

Законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский 3 июня, он касается конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов.

Такая конфискация предлагалась по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, закон возвращал наказание для чиновников за незаконное обогащение в виде срока за расходы, сильно превышающие доходы.

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КСУ ранее принял решение о признании неконституционным статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. По меньшей мере 65 уголовных дел закрыли в связи с отменой статьи. Это решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал “бунтом“ игнорирование его инициатив в Раде.

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Теги: незаконное обогащение, Зеленский, доходы, чиновники, Рада
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