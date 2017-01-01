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Заключенные устроили массовый бунт в Днепропетровской области

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Причина бунта – ненадлежащие условия содержания заключенных.
Иллюстративное фото / На снимке изображены заключенные одесской колонии
Иллюстративное фото / На снимке изображены заключенные одесской колонии
dumskaya.net

В колонии строгого режима, которая находится в селе Красноивановка Пятихатского района Днепропетровской области заключенные устроили массовый бунт.

Об этом сообщает УНН.

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Массовые беспорядки начались с того, что несколько заключенных отказались выйти на вечернюю проверку. Позже их поддержали около сотни человек.

Причина протеста – плохие условия содержания. 

Заключенные подожгли и выбросили собственные матрасы.

Пожар на данный момент потушен, пострадавших нет. По инциденту начато расследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что после бунта одесских заключенных лишили свиданий, охрану усилили

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Напомним, 27 мая, в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге. СМИ писали, что есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников. Также сообщалось, что задержали шестерых человек, которые пришли поддержать задержанных. Люстдорфская дорога была перекрыта.

Позже стали известны причины бунта в Одесской колонии №51. Оказывается, что заключенные начали бунтовать из-за плохих условий в колонии и запрета на длительные свидания.

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Теги: бунт в колонии, беспорядки в колонии, днепропетровская область
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