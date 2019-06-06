В Украине запретили незаконное ношение военной формы, штраф до 7 тысяч грн

За незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать, а за надругательство над памятниками защитникам родины можно сесть в тюрьму.

Омелян после введения военного положения оделся в военную форму, но в Минобороны сказали, что делать это он не имеет права Мининфраструктуры Украины

Верховная Рада на заседании в четверг, 6 июня, приняли закон об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы и надругательство над местом захоронения защитника Украины. Данное решение поддержали 235 народных депутатов.

Читай также: Депутаты не отпустили Степана Полторака в отставку За незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать на сумму в размере 150-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550-3400 грн). Повторное нарушение повлечет штраф 200-400 минимумов (3400-6800 грн) или общественные работы от 30 до 40 суток.

Законопроект предлагает ввести также уголовную ответственность за надругательство над памятниками защитникам родины: тюремный срок от трех до пяти лет.

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Незаконное использование и ношение орденов, медалей, других наград и почетных знаков будет наказываться штрафом в 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение - штраф 200-400 минимумов.

Перед этим Рада одобрила предоставление гражданства воевавшим на Донбассе иностранцам.