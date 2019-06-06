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В Украине запретили незаконное ношение военной формы, штраф до 7 тысяч грн

Комментариев: 3
За незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать, а за надругательство над памятниками защитникам родины можно сесть в тюрьму.
Омелян после введения военного положения оделся в военную форму, но в Минобороны сказали, что делать это он не имеет права
Омелян после введения военного положения оделся в военную форму, но в Минобороны сказали, что делать это он не имеет права
Мининфраструктуры Украины

Верховная Рада на заседании в четверг, 6 июня, приняли закон об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы и надругательство над местом захоронения защитника Украины. Данное решение поддержали 235 народных депутатов.

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За незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать на сумму в размере 150-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550-3400 грн). Повторное нарушение повлечет штраф 200-400 минимумов (3400-6800 грн) или общественные работы от 30 до 40 суток.

Законопроект предлагает ввести также уголовную ответственность за надругательство над памятниками защитникам родины: тюремный срок от трех до пяти лет.

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Незаконное использование и ношение орденов, медалей, других наград и почетных знаков будет наказываться штрафом в 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение - штраф 200-400 минимумов. 

Перед этим Рада одобрила предоставление гражданства воевавшим на Донбассе иностранцам.

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Теги: награды, штраф, памятник, Рада, военная форма
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Комментариев (3)
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Людмил_А    06.06.2019, 14:15
Оценка:  -2
Людмил_А
а как же теперь брутальный Омелян без формы????
Такой был перец в форме, а без формы - обыкновенный рагуль гиперлупович.
Хитрый-Лис    06.06.2019, 14:24
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Лаптеногий, а шо такое военная форма?
- Это тебе не ряженые АсвАбадители и джихадо мобили на Красной площади 9-го мая
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 14:27
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Не дочитало? "Со знаками отличия"!
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