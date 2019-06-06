Под Радой Нацкорпус жег файера, требовал паспорта иностранцам-добровольцам

У Верховной Рады Украины представители Национального корпуса провели акцию Паспорт добровольцу .

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Представители Нацкорпуса у здания Верховной Рады провели акцию в поддержку иностранцев-добровольцев, воевавших на Донбассе. Активисты потребовали срочно рассмотреть законопроект №3433.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса в YouTube.

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Акция началась в 10:00 в четверг, 6 июня. На площади Конституции установили сцену, рядом палатки.

Ситуация была спокойной, порядок на акции обеспечили правоохранители.

Смотри Онлайн-трансляцию акции Паспорт добровольцу:

Ранее сообщалось о том, что Рада одобрила получение украинского гражданства иностранцами, которые воевали на Донбассе.