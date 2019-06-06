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Под Радой Нацкорпус жег файера, требовал паспорта иностранцам-добровольцам

Комментариев: 4
У Верховной Рады Украины представители Национального корпуса провели акцию Паспорт добровольцу .
Под Радой Нацкорпус жег файера, требовал паспорта иностранцам-добровольцам
© twitter.com/national_corps
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Под Радой Нацкорпус жег файера, требовал паспорта иностранцам-добровольцам
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Представители Нацкорпуса у здания Верховной Рады провели акцию в поддержку иностранцев-добровольцев, воевавших на Донбассе. Активисты потребовали срочно рассмотреть законопроект №3433.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса в YouTube.

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Акция началась в 10:00 в четверг, 6 июня. На площади Конституции установили сцену, рядом палатки.

Ситуация была спокойной, порядок на акции обеспечили правоохранители.

Смотри Онлайн-трансляцию акции Паспорт добровольцу:

Ранее сообщалось о том, что Рада одобрила получение украинского гражданства иностранцами, которые воевали на Донбассе. 

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Теги: Нацкорпус, акция паспорт добровольцу
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Комментариев (4)
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farfalle    06.06.2019, 14:21
Оценка:  +2
farfalle
Ни власти, ни закона, ничего. Делай, что хочешь. Громи суды, администрации, сноси памятники. Сомали мля
Коляка    06.06.2019, 14:17
Оценка:  +2
Коляка
Упоротая молодежь. не знающая ни истории ни культуры, вообще ничего. Жертвы пропаганды
Людмил_А    06.06.2019, 14:07
Оценка:  +3
Людмил_А
За чей счет живут?
VSHIVANKA    06.06.2019, 13:54
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ДИКАЯ ФАШИСТСКАЯ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ......
В КАКОЙ ЕЩЁ СТРАНЕ МИРА ВОЗМОЖНО ПОДОБНОЕ ?
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....))))
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