В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

Мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения.

В селе Троицкое Луганской области произошел взрыв на улице Щорса, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Об этом сообщает полиция области.

Информация о происшествии поступила 5 июня. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.

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"Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв", - сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.

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