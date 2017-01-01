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В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

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Мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения.
Полиция проверяет обстоятельства трагедии
Полиция проверяет обстоятельства трагедии
npu.gov.ua

В селе Троицкое Луганской области произошел взрыв на улице Щорса, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Об этом сообщает полиция области.

Информация о происшествии поступила 5 июня. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.

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"Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв", - сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.

Как сообщалось 26 мая, в Днепропетровской области подорвали авто титулованного спортсмена.

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Теги: граната, взрыв, Луганская область
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