Техникумы и колледжи "вышли из правового вакуума": Рада приняла соответствующий закон

Парламент урегулировал деятельность техникумов и колледжей.

Первый замглавы комитета по вопросам науки и образования прокомментировал закон nextranks.com

Верховная Рада приняла закон № 8321-д о профессиональном передвысшем образовании. За проголосовали 236 народных депутатов.

Онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада", передает 112 Украина.

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"Принятый законопроект – основа формирования современной системы профессионального передвысшего образования, направленная на обеспечение потребностей соискателей и современного рынка труда, что в будущем обеспечит условия для эффективного функционирования учреждений профессионального передвысшего образования на принципах академической честности и автономии, позволит реализовать себя всем участникам образовательного процесса, обеспечит сотрудничество государственных органов, местных сообществ, представителей работодателей и выпускников, которые получили качественное современное образование", - написал первый замглавы комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что благодаря этому законопроекту "огромное образовательное звено профессионального передвысшего образования вышло из правового вакуума и его статус был официально закреплен на законодательном уровне".

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу в мае текущего года 254 голосами народных депутатов.

Как сообщалось, в декабре 2018 парламент увеличил именные стипендии студентам.