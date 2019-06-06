Оуновцы жгут файеры у имения экс-президента Порошенко
В ближайшее время протестующие обещают провести аналогичную акцию у дома Олега Гладковского (Свинарчука) .
Члены ОУН устроили акцию у имения экс-президента Петра Порошенко, которое находится в селе Козин Киевской области. Таким образом, протестующие требуют арестовать всех виновных, причастных к скандалу в Укроборонпроме.
Об этом сообщает Страна.
Националисты жгут шины и файеры. По их, словам начнется такая же акция у дома Олега Гладковского (Свинарчука). Сейчас туда направляется около сотни человек.
Напомним, сегодня у Рады Нацкорпус жег файера, требовал паспорта иностранцам-добровольцам.
Ранее сообщалось о том, что Рада одобрила получение украинского гражданства иностранцами, которые воевали на Донбассе.
Может давайте уже тогда начинать говорить и писать во множественном числе: бамперА, радиаторА, холодильникА, и т.д.