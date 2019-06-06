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Оуновцы жгут файеры у имения экс-президента Порошенко

Комментариев: 7
В ближайшее время протестующие обещают провести аналогичную акцию у дома Олега Гладковского (Свинарчука) .
ОУН требуют привлечь виновных в коррупции в Укроборонпроме
ОУН требуют привлечь виновных в коррупции в Укроборонпроме
strana.ua

Члены ОУН устроили акцию у имения экс-президента Петра Порошенко, которое находится в селе Козин Киевской области. Таким образом, протестующие требуют арестовать всех виновных, причастных к скандалу в Укроборонпроме.

Об этом сообщает Страна.

Националисты жгут шины и файеры. По их, словам начнется такая же акция у дома Олега Гладковского (Свинарчука). Сейчас туда направляется около сотни человек.

ОУН требуют привлечь виновных в коррупции в Укроборонпроме
ОУН требуют привлечь виновных в коррупции в Укроборонпроме
strana.ua

Напомним, сегодня у Рады Нацкорпус жег файера, требовал паспорта иностранцам-добровольцам. 

Ранее сообщалось о том, что Рада одобрила получение украинского гражданства иностранцами, которые воевали на Донбассе. 

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Теги: ОУН, Порошенко, Свинарчук, протест
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Комментариев (7)
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Коляка    06.06.2019, 14:18
Оценка:  +1
Коляка
Парубий где же твои снайперы?
designandrey65    06.06.2019, 14:17
Оценка:  +1
designandrey65
Это единственный случай когда им полная моя поддержка...
Lyonya-Space    06.06.2019, 14:03
Оценка:  0
Lyonya-Space
У меня вопрос к "писателя" сайта: файерА, или файерЫ?
Может давайте уже тогда начинать говорить и писать во множественном числе: бамперА, радиаторА, холодильникА, и т.д.
Коляка    06.06.2019, 14:19
Оценка:  0
Коляка
фаеры, я смотрю русский для тебя родной!))
chytan    06.06.2019, 13:59
Оценка:  0
chytan
По всем вопросам к Зеле !!!
Woodbrother    06.06.2019, 13:58
Оценка:  0
Woodbrother
Пацаны адресом ошиблись. Презик сейчас другой.
farfalle    06.06.2019, 14:22
Оценка:  0
farfalle
Так другой разве в Укроборонпроме воровал? Или этот? Ты там чего покурил-то?
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