Раненый боец ВСУ вышел из комы и женился прямо в реанимации

Все время, пока парень находился на грани жизни и смерти, возле него была беременная невеста.

Невеста была с бойцом все время ukrinform.ua

В реанимации больницы Мечникова в Днепре раненый боец ВСУ женился на своей невесте сразу после выхода из комы. Об этом передает Укринформ.

Молодожены расписались и повенчались в реанимации ukrinform.ua

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Главврач больницы Сергей Рыженко рассказал, что 24-летний боец Александр Беспалов на протяжении 11 дней находился в коме. Пуля прошила глаз и остановилась возле затылочной кости. Врачи сделали сложную операцию. На 15 день отключили аппарат искусственной вентиляции легких.

Момент создания семьи фиксировали СМИ ukrinform.ua

Все это время его беременная невеста Анна находилась возле жениха.

Первое, что ему сказала невеста Аня - время жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями. Завтра в Мечникова прямо в реанимации политравмы их распишут, - написал главврач на своей странице в Facebook накануне.

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Расписались влюбленные на 17 день пребывания парня в больнице. Пока чиновники проверяли, сможет ли раненый боец расписаться, он написал на листе бумаги “Аня, я тебя люблю”.

История любви этих двух тронула всю Украину ukrinform.ua

На торжество пригласили самых родных, а также врачей и медсестер. Церемонию фиксировали журналисты. Все желали Александру быстрого выздоровления, а также крепкого семейного союза молодоженам.

Напомним, первая леди встретилась с ранеными военными в Брюсселе. Елена Зеленская присоединилась к мужу в Брюсселе.