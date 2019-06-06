Депутаты не отпустили Степана Полторака в отставку

Министр обороны останется на своей должности до формирования нового правительства.

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Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака. За такое решение проголосовали 67 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Об этом пишет "Новое время".

Степан Полторак подал в отставку сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского. Позже он рассказал, что принял решение об отставке накануне инаугурации.

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Напомним, ранее Верховная Рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Павла Климкина, который также подал заявление об отставке.