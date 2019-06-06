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Депутаты не отпустили Степана Полторака в отставку

Комментариев: 1
Министр обороны останется на своей должности до формирования нового правительства.
Рада не поддержала увольнения Полторака
Рада не поддержала увольнения Полторака
facebook.comgeneral/poltorak

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Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака. За такое решение проголосовали 67 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Об этом пишет "Новое время".

Степан Полторак подал в отставку сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского. Позже он рассказал, что принял решение об отставке накануне инаугурации.

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Напомним, ранее Верховная Рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Павла Климкина, который также подал заявление об отставке.

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Теги: Полторак, Минобооны, отставка, Рада
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Комментариев (1)
Людмил_А    06.06.2019, 14:09
Оценка:  +1
Людмил_А
ценный кадр как и сами депутаты(((
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